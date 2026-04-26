На заході за участю Трампа сталася стрілянина.

Президент США не постраждав, стрільця затримано, співробітника Секретної служби поранено.

У ніч на неділю, 26 квітня, озброєна людина відкрила стрілянину у готелі Washington Hilton у Вашінґтоні, у банкетному залі якого саме відбувалася зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з журналістами, акредитованими у Білому домі. На заході також були присутні перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Геґсет та держсекретар США Марко Рубіо. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Президент США та члени його адміністрації були зразу ж евакуйовані. Секретна служба та інші органи безпеки оточили банкетний зал готелю. Деякі присутні повідомляли, що чули, на їхню думку, від п'яти до восьми пострілів. Сам стрілець до зали не потрапив, інцидент стався в одному з інших приміщень готелю.

Трамп пізніше заявив, що Секретна служба «діяла швидко і сміливо». Самого стрільця затримали. Причому під час затримання поранення дістав один співробітник Секретної служби США. За словами Трампа, життя цій людині врятував бронежилет. Він запевнив, що поранений співробітник перебуває у хорошому стані

В окремому коментарі Трамп зазначив, що той, хто стріляв, діяв самостійно і що інцидент не пов'язаний з міжнародною ситуацією, включно з напруженістю навколо Ірану. Даючи коментар журналістам з приводу інциденту, Трамп нагадав, що проти нього неодноразово робили замах «через великий обсяг виконаної ним роботи». «Вони намагаються вбити тих президентів, які мають найбільший вплив на країну», – зазначив він.

Американські ЗМІ з покликом на джерела, близькі до розслідування, повідомляють, що затриманий – 31-річний Коул Томас Аллен (Cole Tomas Allen), мешканець Каліфорнії. За даними CBS News та інших ЗМІ, він був гостем готелю та мав при собі кілька видів зброї. Слідство продовжує встановлювати мотиви та вивчає його переміщення та можливі зв'язки.

У понеділок, 27 квітня, Коул Томас Аллен постане перед судом. Його звинуватить у використанні вогнепальної зброї та нападі зі зброєю на федерального службовця.