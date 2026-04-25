1523-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9658 дронів-камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 28 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Розівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка, Лісне, Рівне, Воздвижівська, Зарічне, Запорожець, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог тричі атакував позиції Сил оборони, здійснив 95 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню; крім того, завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Діброва, Лиман, Новий Мир, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Озерного та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля, Предтечиного та Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Тернове та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у бік населених пунктів Копані та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили чотири ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотних літальних апаратів, 160 одиниць автомобільної техніки.