галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
Якими жалюгідними стають істини, коли висловлюєш їх вголос
Еріх Марія Ремарк
Концерти під батутою маестро Реваковича
Концерти польської музики, що їх влаштовує варшавський Фонд Pro Musica Viva, відбудуться 22 квітня в Ужгороді, 26 квітня в Рівному, 14 травня в Івано-Франківську, 29 травня в Хмельницькому та 14 червня в Чернігові.
15.04.26
Штука
Між буденністю та містерією
Катерина Ткаченко
Довго не могла знайти мову, через яку можна говорити з дітьми про війну. Тому звернулася до традиційного символізму народної картини, щоб розповісти здебільшого неукраїнцям, що таке ця війна.
14.04.26
Штука
Хореографічний перформанс про глобальну загрозу
24 і 25 квітня у Jam Factory Art Center – перформанс «Знову і знову та як це завершиться», під час якого відома танцівниця фізичних балансів Марія Бакало розмірковує про наслідки ядерного роззброєння України.
13.04.26
Штука
Великдень на старій листівці
Ірина Криворучка
З нагоди Великодня Музей Соломії Крушельницької представив тематичну цифрову добірку великодніх поштівок першої чверті ХХ століття. Вона доступна на платформі «Львівський музичний музей».
12.04.26
Штука
Інший Папа
Віталій Портников
В теперішні часи той, хто чітко розрізняє добро і зло – і може робити це з однієї з головних кафедр світу – і є справжнім рятівником чеснот людство.
12.04.26
Дискурси
«Парсифаль» для початківців: нова версія Земперопери
Аделіна Єфіменко
Традиційно представлений на провідних сценах до Пасхальних Свят «Парсифаль» цьогоріч у Дрездені мав українського співака Олександра Пушняка в головній ролі Амфортаса. Уже сам цей факт викликає захоплення.
11.04.26
Штука
Культура тилу: між війною і миром
Олександр ФІЛЬЦ
Нове поняття «культура тилу» концептуалізує напругу співіснування війни і миру – простір, де інтерпретація норм стає постійним процесом.
11.04.26
Дискурси
«Якщо вони витримають…»
Олександр БОЙЧЕНКО
Про кого ж і згадувати у Страсну п’ятницю, як не про Карла-Йозефа Цумбруннена? А спогади – це така нендза, що дай їм тільки завестися...
10.04.26
Дискурси