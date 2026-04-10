Петро Гуменюк

Те, що зворохоблює

Наталія Кіх

Очікування на спасіння має сенс тільки тоді, якщо воно активне. Христос потягом трьох днів перед Воскресінням, зовсім не відпочивав, але радше навпаки. Мало сказати “Ми є народ” – опісля такого маніфесту треба підтвердити свій вибір і піти за тим, що тебе зворохоблює.