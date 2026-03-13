знимка Влодка Маковецького

П'ятниця, Березень 13, 2026 - 09:45

Наука: «Україна і світ»
Уляна Плавущак Підзамецька
За участі 15 українських науковців в Торонто відбулася 11-а Конференція НТШ в Канаді на тему «Україна і світ».
12.03.26 | | Галичина
Любовна колекція Караванської
13 березня на LEM Station відбудеться перформенс-дефіле Оксани Караванської. Музичний супровід створив художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець на основі авторського хіта «Любов — це талісман».
11.03.26 | | Штука
Нездалі паралелі
Юрко ТИМЧУК
І до американців починає доходити, що господарів Білого дому і Кремля робили на одному заводі в тяжкий понеділок і з неякісної сировини. Огляд подій тижня в Україні.
10.03.26 | | Україна
Псалми Давидові: 149
Тарас Шевченко
І мечі в руках їх добрі,   Гострі обоюду,   На отмщеніє язикам   І в науку людям.
10.03.26 | | Штука
«Не вмирає душа наша…»
Майкл Мишкало
Його послання, прохання і звернення «Свою Україну любіть…» адресовано всім, це було сказано й написано для всіх нас, це стосувалося всіх, буквально.
10.03.26 | | Дискурси
Кілька слів про Шевченкову «Катерину»
Богдан Шумилович
«Катерина» стала точкою, де «післяжиття» античного пафосу зустрічається з актуальною трагедією звичайної жінки
09.03.26 | | Дискурси
Черга до Тараса
Віталій Портников
Українцям буквально пощастило, що їхній перший національний класик володів такою масштабністю мислення і так точно побачив світ і державу, в якій жив.
09.03.26 | | Дискурси
Невгасний голосу вогонь
Андрій Содомора
Святославові Максимчуку – 90! Серед тих голосів, що будять у слові пригаслий в тоталітарні часи вогонь, чи не найлункіший – його голос
09.03.26 | | Галичина

