Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
знимка Влодка Маковецького
знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Березень 13, 2026 - 09:45
До теми
Наука: «Україна і світ»
Уляна Плавущак Підзамецька
За участі 15 українських науковців в Торонто відбулася 11-а Конференція НТШ в Канаді на тему «Україна і світ».
12.03.26
|
|
Галичина
Любовна колекція Караванської
13 березня на LEM Station відбудеться перформенс-дефіле Оксани Караванської. Музичний супровід створив художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець на основі авторського хіта «Любов — це талісман».
11.03.26
|
|
Штука
Нездалі паралелі
Юрко ТИМЧУК
І до американців починає доходити, що господарів Білого дому і Кремля робили на одному заводі в тяжкий понеділок і з неякісної сировини. Огляд подій тижня в Україні.
10.03.26
|
|
Україна
Псалми Давидові: 149
Тарас Шевченко
І мечі в руках їх добрі, Гострі обоюду, На отмщеніє язикам І в науку людям.
10.03.26
|
|
Штука
«Не вмирає душа наша…»
Майкл Мишкало
Його послання, прохання і звернення «Свою Україну любіть…» адресовано всім, це було сказано й написано для всіх нас, це стосувалося всіх, буквально.
10.03.26
|
|
Дискурси
Кілька слів про Шевченкову «Катерину»
Богдан Шумилович
«Катерина» стала точкою, де «післяжиття» античного пафосу зустрічається з актуальною трагедією звичайної жінки
09.03.26
|
|
Дискурси
Черга до Тараса
Віталій Портников
Українцям буквально пощастило, що їхній перший національний класик володів такою масштабністю мислення і так точно побачив світ і державу, в якій жив.
09.03.26
|
|
Дискурси
Невгасний голосу вогонь
Андрій Содомора
Святославові Максимчуку – 90! Серед тих голосів, що будять у слові пригаслий в тоталітарні часи вогонь, чи не найлункіший – його голос
09.03.26
|
|
Галичина