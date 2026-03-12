Перейти до основного матеріалу
Війна. Березень 2026 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2026 року
Четвер, Березень 12, 2026 - 08:00
До теми
Любовна колекція Караванської
13 березня на LEM Station відбудеться перформенс-дефіле Оксани Караванської. Музичний супровід створив художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець на основі авторського хіта «Любов — це талісман».
11.03.26
|
|
Штука
Нездалі паралелі
Юрко ТИМЧУК
І до американців починає доходити, що господарів Білого дому і Кремля робили на одному заводі в тяжкий понеділок і з неякісної сировини. Огляд подій тижня в Україні.
10.03.26
|
|
Україна
Псалми Давидові: 149
Тарас Шевченко
І мечі в руках їх добрі, Гострі обоюду, На отмщеніє язикам І в науку людям.
10.03.26
|
|
Штука
Кілька слів про Шевченкову «Катерину»
Богдан Шумилович
«Катерина» стала точкою, де «післяжиття» античного пафосу зустрічається з актуальною трагедією звичайної жінки
09.03.26
|
|
Дискурси
Невгасний голосу вогонь
Андрій Содомора
Святославові Максимчуку – 90! Серед тих голосів, що будять у слові пригаслий в тоталітарні часи вогонь, чи не найлункіший – його голос
09.03.26
|
|
Галичина
Осквернений Шевченко і боротьба за демократію в Сербії
Борис Варга
Пам’ятник Тарасові Шевченку став символом опору російському впливу та пропаганді в Сербії
09.03.26
|
|
Україна
Формотворчість кольору
У середу, 11 березня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відбудеться відкриття виставки Ангеліни Гафинець «Внутрішній простір кольору», яка триватиме до 5 квітня.
08.03.26
|
|
Штука
Пісенна інструкція з виживання
Олеся Ісаюк
Якщо у «Червоній калині» добровольці ще тільки марширують у бій, то у «Марширують добровольці» вже фігурує тверда впевненість у тому, що час ворога закінчився.
08.03.26
|
|
Галичина