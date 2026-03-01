Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Помилки благородної людини – як затемнення Сонця чи Місяця: їх бачать усі
Конфуцій
До теми
Метаноя графіки Олександра Аксініна
Галерея Home of Arts Lviv виставила до огляду в сучасному обрамленні 11 графічних творів Олександра Аксініна — львівського художника світової слави, який виснував образно-знакову метамову для комунікації в царині онтології.
01.03.26
|
|
Штука
Подих весни в Органному залі
У березні у концертному залі заплановано 53 події. Серед них – світові прем'єри, вишукані камерні програми від відомих музикантів з України та з-за кордону, події для дітей, романтичні вечори при свічках та цикл бахівських концертів.
28.02.26
|
|
Штука
Повернення росіян
Микола Рябчук
Чотири роки тому проти Росії було введено рідкісний тип санкцій у спорті, який раніше застосовувався лише проти ПАР часів апартеїду. Невдовзі режим санкцій почав давати тріщини...
27.02.26
|
|
Дискурси
То є наше море
Проєкт «Тут Україна: Чорне море» одеського художника Стаса Жалобнюка демонструє, як гібридна війна змінює сприйняття простору та ідентичності: на зміну курортним краєвидам постає новий мілітарний український пейзаж.
27.02.26
|
|
Штука
Віза до Тартару
Олександр ГЛОТОВ
Варіанти перейменування держави Росія для офіційного українського слововжитку: ТиБляндія, Московський улус, Тартарія, Кривія або ж просто Кацапія.
26.02.26
|
|
Дискурси
«Таємний чат» Мар'яни Савки
У суботу, 28 лютого, о 18:00 у камерній атмосфері Львівської копальні кави відбудеться прем’єра концерту-вистави «Таємний чат» за однойменною п’єсою української поетки, видавчині і культурної діячки Мар’яни Савки.
26.02.26
|
|
Штука
Як відпочити від великої російської культури
Юрій Винничук
Читати чи не читати російських класиків – це приватна справа, але ґлорифікувати їх та популяризувати – це вже якийсь мазохізм
25.02.26
|
|
Дискурси
Сотворення світу в симфонічних концепціях
Яким Горак
Перші симфонії харків’янина Володимира Богатирьова та львів’янки Марії Слєпченко виявляють спільні риси в концепційному плані, насвітлюючи фундаментальні філософські питання сотворення світу, місця та призначення в цьому процесі людини.
25.02.26
|
|
Штука