галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Спиратися можна лише на те, що чинить опір
Стендаль
До теми
Дорогі українці, це ми вам дякуємо!
Ярослав Курський
Ярослав Курський: «Дорогі українці, ми не хочемо ваших подяк. У четверту річницю вашої героїчної боротьби ми дякуємо вам "за нашу і вашу свободу"»
24.02.26
|
|
Дискурси
Надто легка самотність
Єва Райська
...Прокидаюсь, бо чую мелодійний, голосний спів. Відчиняю вікно. Слухаю... Вловлюю декілька ромських слів «шукар чгайорі» і знову вслухаюсь в евфонію та благозвучність музики, що так гарно відлунює цієї глухої ночі.
23.02.26
|
|
Штука
Вип'єш зі мною келишок вина?
Левко Довган
«Кожен носить своє місце праці з собою, ми вже не можемо втекти від неї». Вино спожити – це ж не про робочий час, чи не так? А де його взяти той, інший?..
23.02.26
|
|
Дискурси
У пошуках Антонича та води
Наталія Кіх
Андруховичу у «Дванадцяти обручах» вдалося переконати мене, що найважливіші поети ніколи нас не покидають. Вони завжди поруч. Таке часто трапляється і з книжками: вони появляються у твоєму житті саме в необхідний момент.
22.02.26
|
|
Штука
Подвижник української ідеї в Литві
Іван ЮЗИЧ
Нині сповнилось би 85 років Юрію Паньківу (22.02.1941, Львів – 6.03.2023, Вільнюс), активісту Громади українців Литви
22.02.26
|
|
Минуле
Музей ілюзії
Віталій Портников
Ілюзія ніколи не зможе перемогти. Життя завжди переможе і смерть, і брехню – тому вам варто бути на його боці, якщо хочете вижити і не загубити самого себе.
22.02.26
|
|
Дискурси
Література і мова
Юрій Тарнавський
В міжнародний день материнської мови – програмна стаття з 1972 року Юрія Тарнавського, кібернетика-лінгвіста та поета і прозаїка, члена Нью-йоркської групи
21.02.26
|
|
Минуле
Поміж воєн
Ростислав Шпук
Це не про смерть. Це про покоління, в реаліях якого білі смуги були значно вужчі й траплялись рідше...
21.02.26
|
|
Дискурси