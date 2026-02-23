Перейти до основного матеріалу
То сам собі оце шукаю когось-то, з ним щоб розмовлять...
Тарас Шевченко
До теми
Надто легка самотність
Єва Райська
...Прокидаюсь, бо чую мелодійний, голосний спів. Відчиняю вікно. Слухаю... Вловлюю декілька ромських слів «шукар чгайорі» і знову вслухаюсь в евфонію та благозвучність музики, що так гарно відлунює цієї глухої ночі.
23.02.26
У пошуках Антонича та води
Наталія Кіх
Андруховичу у «Дванадцяти обручах» вдалося переконати мене, що найважливіші поети ніколи нас не покидають. Вони завжди поруч. Таке часто трапляється і з книжками: вони появляються у твоєму житті саме в необхідний момент.
22.02.26
Поміж воєн
Ростислав Шпук
Це не про смерть. Це про покоління, в реаліях якого білі смуги були значно вужчі й траплялись рідше...
21.02.26
«В епіцентрі бурі» у Львові
У неділю, 22 лютого, о 16:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького відкриє культурно-мистецький проєкт «В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-ті», який триватиме до 10 травня.
21.02.26
«Калінінград впаде за 24 години»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Генерал Бен Годжес вважає, що як тільки Росія спробує вчинити інвазію щодо країни-члена НАТО, то «Калінінград впаде протягом перших 24 годин внаслідок скоординованих кінетичних та некінетичних дій союзників».
20.02.26
Cамотність у час війни
21 лютого о 19:00 Jam Factory Art Center відкриє виставку «Дивлячись у розриви IV», яка є продовженням виставкового циклу під кураторством Нікіти Кадана (2024 -Voloshyn gallery в Києві, 2025 - галерея «Артсвіт» та Центр сучасної культури в Дніпрі, 2026 - галерея Art Front у Токіо).
20.02.26
Я ж казав
Тарас Прохасько
Ми мило попрощалися. Я йшов додому, думаючи про трагедію експертів, які знають, як би мало бути, і розуміють, що так бути не може.
19.02.26
Перша персональна виставка Шевченка у Львові
20 лютого Zenyk Art Gallery з Національним музеєм Тараса Шевченка відкриває нову концептуальну виставку «ВІН: Тарас Шевченко. Художник», що об'єднує 58 малярських і графічних творів різних періодів життя українського генія.
19.02.26
