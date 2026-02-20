День Героїв Небесної Сотні

А якщо ти не сам?

Майкл Мишкало

Люди, які залишаються ніби в тіні, вони є справжнім символом мужності, незламності, людяності: з дня в день, а то і роки, не думаючи про себе, не нарікаючи, не скиглячи, не маючи на це навіть сил і часу…