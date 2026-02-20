Перейти до основного матеріалу
День Героїв Небесної Сотні
П'ятниця, Лютий 20, 2026 - 09:30
Cамотність у час війни
21 лютого о 19:00 Jam Factory Art Center відкриє виставку «Дивлячись у розриви IV», яка є продовженням виставкового циклу під кураторством Нікіти Кадана (2024 -Voloshyn gallery в Києві, 2025 - галерея «Артсвіт» та Центр сучасної культури в Дніпрі, 2026 - галерея Art Front у Токіо).
20.02.26
Перша персональна виставка Шевченка у Львові
20 лютого Zenyk Art Gallery з Національним музеєм Тараса Шевченка відкриває нову концептуальну виставку «ВІН: Тарас Шевченко. Художник», що об'єднує 58 малярських і графічних творів різних періодів життя українського генія.
19.02.26
Cвітова прем’єра фільму «Сліди»
Тася Пугач
Фільм українських режисерок увійшов до програми Panorama Dokumente Берлінського міжнародного кінофестивалю. Прем’єра відбулася з аншлагом 16 лютого. Після показу зал вибухнув бурхливими оваціями на честь героїнь та творців фільму.
18.02.26
Коріння ідентичности
Оксана Левицька
10–15 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка влаштував масштабний шоукейс, присвячений 115-й річниці заснування національного театру у Станиславові.
17.02.26
А якщо ти не сам?
Майкл Мишкало
Люди, які залишаються ніби в тіні, вони є справжнім символом мужності, незламності, людяності: з дня в день, а то і роки, не думаючи про себе, не нарікаючи, не скиглячи, не маючи на це навіть сил і часу…
17.02.26
Процес в русі
Юрко ТИМЧУК
Пацаватість Міжнародного олімпійського комітету і діарея у Верховній Раді затьмарили навіть найважливіші збіговиська впливових у цьому світі людей. Огляд подій тижня в Україні.
17.02.26
Заньківчанська прем'єра інтерактивної аудіовистави
19-20 лютого у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться прем’єра аудіовистави «Баланс» за п’єсою ветеранки Аліни Сарнацької. Глядачам запропонують незвичний формат присутності: у новій локації театру не буде жодного актора чи акторки...
16.02.26
Ми – мішені
Іван Любиш-Кірдей
Свідчення, служіння і спілкування заповнюють прогалини нашої пам'яті про війну. Наша робота важлива тут і тепер, але також від нас залежить те, як цю війну бачитимуть наші нащадки
16.02.26
