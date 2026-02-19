Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Лютий 2026 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лютий 2026 року
Четвер, Лютий 19, 2026 - 14:45
До теми
Cвітова прем’єра фільму «Сліди»
Тася Пугач
Фільм українських режисерок увійшов до програми Panorama Dokumente Берлінського міжнародного кінофестивалю. Прем’єра відбулася з аншлагом 16 лютого. Після показу зал вибухнув бурхливими оваціями на честь героїнь та творців фільму.
18.02.26
|
|
Штука
Коріння ідентичности
Оксана Левицька
10–15 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка влаштував масштабний шоукейс, присвячений 115-й річниці заснування національного театру у Станиславові.
17.02.26
|
|
Штука
Процес в русі
Юрко ТИМЧУК
Пацаватість Міжнародного олімпійського комітету і діарея у Верховній Раді затьмарили навіть найважливіші збіговиська впливових у цьому світі людей. Огляд подій тижня в Україні.
17.02.26
|
|
Україна
Заньківчанська прем'єра інтерактивної аудіовистави
19-20 лютого у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться прем’єра аудіовистави «Баланс» за п’єсою ветеранки Аліни Сарнацької. Глядачам запропонують незвичний формат присутності: у новій локації театру не буде жодного актора чи акторки...
16.02.26
|
|
Штука
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26
|
|
Дискурси
Останній концерт Ігоря Блажкова
Леся Олійник
Сорок днів тому відійшов Ігор Блажков – український диригент, очільник феномена «Київський авангард», провідник симфонічної творчості українських композиторів…
15.02.26
|
|
Штука
Важкі питання і трохи надії
Олеся Ісаюк
«Важкі» не через жахливість реальності, яка за ними стоїть, а через факт такої реальності – злам усіх людських понять про належне, достойне, можливе...
15.02.26
|
|
Галичина
Закон про зламане весло
Віталій Портников
Цивілізована людина відрізняється від дикуна своєю повагою до людського життя і розумінням його цінності. Кремлівський дикун зламав норми людяності
15.02.26
|
|
Дискурси