галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Однаково небезпечно божевільному вручати меч, а безчесному владу
Піфагор
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26
Штука
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26
Штука
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26
Україна
Сніг
Олена Роман
Зло починається з малого. Спочатку воно руйнує людяність. Потім – життя. Як і на слизькій дорозі, ми можемо щодня послизнутися – не лише ногами, а й у погляді на іншого
10.02.26
Дискурси
Борисе Лятошинський, познайомімося?
Марина Гордієнко
Книжка “Часи Задзеркалля” продовжує лінію досліджень українських музикознавців про Бориса Лятошинського, а втім це перша, написана у незалежній Україні, яка вибудовує цілісний образ композитора.
09.02.26
Штука
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26
Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26
Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26
Дискурси