галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Січень 2026 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2026 року
Вівторок, Лютий 10, 2026 - 13:15
До теми
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26
Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26
Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26
Дискурси
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.
06.02.26
У світі
Навіщо нам Барвінський сьогодні?
Віоліна Петриченко
Вітальня Барвінського — спроба відтворити атмосферу культурного середовища, у якому музика, історія і пам’ять пов’язані між собою. За рік цей простір сформував особливу публіку. Наступна зустріч 20 лютого.
06.02.26
Штука
Залізний Кінь на смарагдовому газоні
Олександр БОЙЧЕНКО
Порівнюючи нині наших футболістів з «робленими» Лобановським, згадую джойсівську цитату: «Їй-богу, їх навіть на одному цвинтарі ховати не можна»
06.02.26
Дискурси
Ще треті півні не…
Тарас Прохасько
Але. Коли дитина лягає спати. Коли настає ніч. На самоті. У темряві. Навпомацки. Аби нікого не розбудити. Беру у руки різні забавки, оживляючи їх для себе...
05.02.26
Дискурси
Всі письменники брехуни
Юрій Винничук
Свята правда: письменникам притаманно брехати, а потім починати вірити у власні побрехеньки...
04.02.26
Дискурси