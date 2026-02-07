Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Вінсент ван Ґоґ «Зоряна ніч над Роною»
Вінсент ван Ґоґ «Зоряна ніч над Роною»
Субота, Лютий 7, 2026 - 11:45
До теми
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.
06.02.26
|
|
У світі
Навіщо нам Барвінський сьогодні?
Віоліна Петриченко
Вітальня Барвінського — спроба відтворити атмосферу культурного середовища, у якому музика, історія і пам’ять пов’язані між собою. За рік цей простір сформував особливу публіку. Наступна зустріч 20 лютого.
06.02.26
|
|
Штука
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26
|
|
Штука
«Нові люди»
Майкл Мишкало
Очевидно, не всі – але повернуться, і всі ці прогнози про демографічний апокаліпсис так і залишаться тільки черговим прогнозом, не більш ніж перебільшенням
03.02.26
|
|
Дискурси
Оксюморон непокаяного зла
Тарас Возняк
Світ знову між оксюмороном гуманітарної тотальності та Безоднею Жахливого. Ми маємо про це думати і працювати на Перемогу.
03.02.26
|
|
Дискурси
Час симулякрів
Юрко ТИМЧУК
З кепських оригіналів робляться паскудні копії зі сподіванням, що колись якось так карта ляже і двійник перевершить першоджерело. Огляд подій тижня в Україні.
03.02.26
|
|
Україна
Сад – виноград
Левко Довган
Тут змінилося все, крім течії Дністра. Символом надії зростає молодий виноградник. І ще білий єдиноріг з герба. Кажуть, його інколи можна побачити між рядами молодих лоз
02.02.26
|
|
Дискурси
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26
|
|
Штука