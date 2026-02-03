Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Легше запалити маленьку свічку, ніж проклинати темряву
Конфуцій
До теми
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26
|
|
Штука
Сад – виноград
Левко Довган
Тут змінилося все, крім течії Дністра. Символом надії зростає молодий виноградник. І ще білий єдиноріг з герба. Кажуть, його інколи можна побачити між рядами молодих лоз
02.02.26
|
|
Дискурси
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26
|
|
Штука
Образ геноциду
Олеся Ісаюк
Геноцидникові йдеться про руйнацію всього, що перетворює «уявлену спільноту» в соціальний та культурний факт і створення умов, що перешкодили б її відтворенню в майбутньому
01.02.26
|
|
Україна
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26
|
|
Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26
|
|
Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26
|
|
Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні
29.01.26
|
|
Штука