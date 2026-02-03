Перейти до основного матеріалу
Війна. Лютий 2026 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лютий 2026 року
Вівторок, Лютий 3, 2026 - 12:00
До теми
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26
|
|
Штука
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26
|
|
Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26
|
|
Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26
|
|
Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні
29.01.26
|
|
Штука
Чи зустрінемось з тобою знову...
Тарас Прохасько
Встигнувши із середини на цілий космос побачити, чого не слід було робити, ще виразніше знаєш, що вже нічого ніколи ніяк не зміниш
29.01.26
|
|
Дискурси
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26
|
|
Штука
Час чує нас. Поки що
Юрій Винничук
Доки ще нас чутиме час – невідомо. Стрілка Годинника судного дня показує, що глобальна катастрофа за 85 секунд до опівночі.
28.01.26
|
|
Дискурси