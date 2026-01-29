Герої Крут

Короста лівизни в українському письменстві

Роксана Харчук

Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають? Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.