галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Герої Крут
29 січня - День пам'яті Героїв Крут. Плакат © Нікіта Тітов.
Четвер, Січень 29, 2026 - 19:15
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26
Штука
Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають? Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26
Штука
Заслуханий у Слово...
Андрій Содомора
В реальному просторі – минулий час («був»). У духовному – теперішній: «Є». Простір... Час... Поет... Перекладач... Читач...
27.01.26
Дискурси
Карло Звіринський, або Спроба національної ідентифікації творчости
Юрко БОЙКО
Національне мистецтво: увесь спір про його завдання залежить від того, яке слово наголошуємо – «національне» чи «мистецтво»
27.01.26
Минуле
Їхні голоси
Майкл Мишкало
Ви вдома лиш тут, в Україні, лиш тут ви свої, тут мелодія рідної мови, а там звуки чужого світу, чужих людей. Це їхня країна, їхня історія. Вони збудували цю країну для себе
27.01.26
Дискурси
Не мішки тягати
Юрко ТИМЧУК
З красномовством на даному етапі розвитку людства все виглядає гарно – помітно складніше з реалізацією сказаного на практиці.
27.01.26
Україна
Собі самому на 65ь
Олександр Ірванець
Святкуєш вже щодня Прихід нового дня. На схилі своїх літ ти – одинокий лижник. Позаду є лижня. Попереду – фігня…
26.01.26
Дискурси
Навіть у хатку синього дощу
Василь МАХНО
А вершники штурмують дім і сад, а садівник уперто тне і садить: бо кожен сам, бо кожен собі сам, бо кожен садівник у тому саді.
24.01.26
Дискурси