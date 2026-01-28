Час летить

Лоренцо Квінн «Час летить»

Лоренцо Квінн «Час летить»

Середа, Січень 28, 2026 - 12:00

До теми

Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають?  Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26 | | Штука
Заслуханий у Слово...
Андрій Содомора
В реальному просторі – минулий час («був»). У духовному – теперішній: «Є». Простір... Час... Поет... Перекладач... Читач...
27.01.26 | | Дискурси
Собі самому на 65ь
Олександр Ірванець
Святкуєш вже щодня  Прихід нового дня. На схилі своїх літ ти – одинокий лижник. Позаду є лижня.  Попереду – фігня… 
26.01.26 | | Дискурси
Герой Давосу
Віталій Портников
Марк Карні окреслив для нас достатньо просту і зрозумілу перспективу: якщо рано чи пізно ми не будемо в Європі, тоді рано чи пізно ми будемо в Росії.
25.01.26 | | Дискурси
Навіть у хатку синього дощу
Василь МАХНО
А вершники штурмують дім і сад, а садівник уперто тне і садить: бо кожен сам, бо кожен собі сам, бо кожен садівник у тому саді.
24.01.26 | | Дискурси
Рік Трампа і доля НАТО
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За один рік другої президентської каденції Дональд Трамп вже встиг безпрецедентним чином поруйнувати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни. 
23.01.26 | | У світі
Веселішої нема
Олександр БОЙЧЕНКО
Я в ці сніги й морози стояв на сільському цвинтарі, дивився на замерзлий став, згадував давні веселі зими і думав, наскільки ця зима, зовні така на них схожа, від тих зим відрізняється
23.01.26 | | Дискурси
Матеріальна нитка буття
Олеся Ісаюк
Мазепинські часи, УНР і сьогоднішній час – хронологічна послідовність подій, до яких відкликається символічний ряд оповідання «Келеберда». 
23.01.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.