Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Час летить
Лоренцо Квінн «Час летить»
Середа, Січень 28, 2026 - 12:00
До теми
Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають? Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26
|
|
Штука
Заслуханий у Слово...
Андрій Содомора
В реальному просторі – минулий час («був»). У духовному – теперішній: «Є». Простір... Час... Поет... Перекладач... Читач...
27.01.26
|
|
Дискурси
Собі самому на 65ь
Олександр Ірванець
Святкуєш вже щодня Прихід нового дня. На схилі своїх літ ти – одинокий лижник. Позаду є лижня. Попереду – фігня…
26.01.26
|
|
Дискурси
Герой Давосу
Віталій Портников
Марк Карні окреслив для нас достатньо просту і зрозумілу перспективу: якщо рано чи пізно ми не будемо в Європі, тоді рано чи пізно ми будемо в Росії.
25.01.26
|
|
Дискурси
Навіть у хатку синього дощу
Василь МАХНО
А вершники штурмують дім і сад, а садівник уперто тне і садить: бо кожен сам, бо кожен собі сам, бо кожен садівник у тому саді.
24.01.26
|
|
Дискурси
Рік Трампа і доля НАТО
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За один рік другої президентської каденції Дональд Трамп вже встиг безпрецедентним чином поруйнувати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни.
23.01.26
|
|
У світі
Веселішої нема
Олександр БОЙЧЕНКО
Я в ці сніги й морози стояв на сільському цвинтарі, дивився на замерзлий став, згадував давні веселі зими і думав, наскільки ця зима, зовні така на них схожа, від тих зим відрізняється
23.01.26
|
|
Дискурси
Матеріальна нитка буття
Олеся Ісаюк
Мазепинські часи, УНР і сьогоднішній час – хронологічна послідовність подій, до яких відкликається символічний ряд оповідання «Келеберда».
23.01.26
|
|
Україна