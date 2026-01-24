Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Якщо хочеш не боятися, пам’ятай, що боятися можна всього
Луцій Анней Сенека
До теми
Навіть у хатку синього дощу
Василь МАХНО
А вершники штурмують дім і сад, а садівник уперто тне і садить: бо кожен сам, бо кожен собі сам, бо кожен садівник у тому саді.
24.01.26
|
|
Дискурси
Рік Трампа і доля НАТО
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За один рік другої президентської каденції Дональд Трамп вже встиг безпрецедентним чином поруйнувати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни.
23.01.26
|
|
У світі
Веселішої нема
Олександр БОЙЧЕНКО
Я в ці сніги й морози стояв на сільському цвинтарі, дивився на замерзлий став, згадував давні веселі зими і думав, наскільки ця зима, зовні така на них схожа, від тих зим відрізняється
23.01.26
|
|
Дискурси
Матеріальна нитка буття
Олеся Ісаюк
Мазепинські часи, УНР і сьогоднішній час – хронологічна послідовність подій, до яких відкликається символічний ряд оповідання «Келеберда».
23.01.26
|
|
Україна
Найважливіша цінність для нас – любов
Максим БУТКЕВИЧ
Через чотири роки повномасштабної війни ми залишаємося прикладом незламності, відданості своїм ідеям і цінностям, які ми поділяємо з багатьма іншими народами
23.01.26
|
|
Галичина
Колективний анти-Ясперс
Ігор УСАТЕНКО
Російські анти-Ясперси отак просто розставляють на шальках терезів тих, кому було огидно й хто через це наважувався на опір, та тих, кому начебто було лиш огидно
23.01.26
|
|
Дискурси
Без доказів: про користь холоду
Тарас Прохасько
Холод дає тобі у кінчики пальців усю філософію від досократиків до пост-пост-усіх як щось намацальне, своє, рідне, своєрідне, само собою зрозуміле...
22.01.26
|
|
Дискурси
Витоки і сенси «Франкенштейна»
Микола Гриценко
В чому таємниця популярності історії Франкенштейна, чому про неї й досі знімають нові фільми, ставлять театральні постановки?
22.01.26
|
|
Штука