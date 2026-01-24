Перейти до основного матеріалу
Сальвадор Далі «Профіль часу»
Субота, Січень 24, 2026 - 09:45
До теми
Рік Трампа і доля НАТО
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За один рік другої президентської каденції Дональд Трамп вже встиг безпрецедентним чином поруйнувати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни.
23.01.26
|
|
У світі
Витоки і сенси «Франкенштейна»
Микола Гриценко
В чому таємниця популярності історії Франкенштейна, чому про неї й досі знімають нові фільми, ставлять театральні постановки?
22.01.26
|
|
Штука
Нема святих
Юрій Винничук
У наш час про великих ми легко дізнаємося і те, що хотіли довідатися, і те, чого не хотіли знати. Але чи воно нам заважає?
21.01.26
|
|
Дискурси
Ukrainian Live Classic: життя української музики
Проєкт Львівського органного залу Ukrainian Live Classic оголошує про нову амбітну мету в 2026 році – публікацію у мобільному застосунку та онлайн платформі 10 нових симфоній сучасних українських композиторів.
20.01.26
|
|
Штука
Моя бабуня
Майкл Мишкало
Моя бабуня не знала, хто такий Віктор Франкл, але все її життя було втілення його знаменитого «той, у кого є для чого, завжди знайде як»
20.01.26
|
|
Дискурси
Епоха Тимошенко і фемінізація української політики
Тамара Гундорова
Суд, схоже, знаменує кінець цілої політичної епохи, що сягає ще 1990-х
20.01.26
|
|
Дискурси
Специфічна розколяда
Юрко ТИМЧУК
Вертепи зі звіздами, ангелами і царями-дароносцями пішли, вертеп з чортами й іродами залишився. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.26
|
|
Україна
Критика (не) практичного розуму
Тарас Возняк
Глибинні сенси мистецьких практик Андрія Сагайдаковського, мистця на одвічному шляху до «внутрішнього» речей
19.01.26
|
|
Дискурси