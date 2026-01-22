Війна. Січень 2026 року

Магічний фемінізм як світобачення

Ніна Мурашкіна

Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.