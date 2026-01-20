Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Єдність є завданням раціо, але є вона і завданням почуття: єдність треба любити
Поль Рікер
До теми
Ukrainian Live Classic: життя української музики
Проєкт Львівського органного залу Ukrainian Live Classic оголошує про нову амбітну мету в 2026 році – публікацію у мобільному застосунку та онлайн платформі 10 нових симфоній сучасних українських композиторів.
20.01.26
|
|
Штука
Спроба автопортрету
Кость Присяжний
З додатком бібліографії основних творчих праць Кості Присяжного та його замальовок.
18.01.26
|
|
Минуле
Колажування як у-відсутнення
Соломія Ткачук
«Shum art gallery» запрошує відвідати експозицію, присвячену колажному та аплікаційному мистецтву. Серед представленого – твори Звіринського, подружжів Сельських та Лободів, Остафійчука, Парути, Романишина та інших.
18.01.26
|
|
Штука
Чужа медаль
Віталій Портников
Людина, яка шукає орденів і медалей, програє політику, зацикленому на посиленні власних можливостей: втрачається відчуття реальності.
18.01.26
|
|
Дискурси
Пам’яті Зенка Горбача (06.02.1960–18.01.2021)
Оксана Бойко
Архітектора-реставратора в Інституті Укрзахідпроектреставрація. Зенко був інтелектуалом, вмів жартувати і мав прекрасний голос. А що ще потрібно товариству...
18.01.26
|
|
Минуле
Мистецька програма у Львові
Jam Factory Art Center запрошує до участі в програмі мисткинь і митців зі сфери перформансу, драматургії, театру, візуального мистецтва, музики, танцю, які зацікавлені у тривалій співпраці з колегами у форматі перформативного колективу.
17.01.26
|
|
Штука
Магічний фемінізм як світобачення
Ніна Мурашкіна
Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.
16.01.26
|
|
Штука
Гвинтівка гауптмана Ернста Юнґера
Сергій ГЕРМАН
Підписувати документи, в яких йшлося про денацифікацію, Юнґер відмовився, позаяк в націонал-соціалістичній партії ніколи не перебував...
16.01.26
|
|
Дискурси