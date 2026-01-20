Перейти до основного матеріалу
Війна. Січень 2026 року
головна
1427-й день війни. Січень 2026 року
Вівторок, Січень 20, 2026 - 09:00
До теми
Спроба автопортрету
Кость Присяжний
З додатком бібліографії основних творчих праць Кості Присяжного та його замальовок.
18.01.26
Минуле
Колажування як у-відсутнення
Соломія Ткачук
«Shum art gallery» запрошує відвідати експозицію, присвячену колажному та аплікаційному мистецтву. Серед представленого – твори Звіринського, подружжів Сельських та Лободів, Остафійчука, Парути, Романишина та інших.
18.01.26
Штука
Пам’яті Зенка Горбача (06.02.1960–18.01.2021)
Оксана Бойко
Архітектора-реставратора в Інституті Укрзахідпроектреставрація. Зенко був інтелектуалом, вмів жартувати і мав прекрасний голос. А що ще потрібно товариству...
18.01.26
Минуле
Магічний фемінізм як світобачення
Ніна Мурашкіна
Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.
16.01.26
Штука
Гвинтівка гауптмана Ернста Юнґера
Сергій ГЕРМАН
Підписувати документи, в яких йшлося про денацифікацію, Юнґер відмовився, позаяк в націонал-соціалістичній партії ніколи не перебував...
16.01.26
Дискурси
Легендарний Кость Присяжний
Оксана Бойко
90 років від дня народження відомого реставратора Костя Присяжного. І хоча минуло вже 10 років, як відійшов у засвіти, в нашій свідомості він ще з нами...
15.01.26
Минуле
Теодор Пасічинський (Dr.Theodor Jran)
Мар'ян ХОМЯК
140 років з дня народження Теодора Пасічинського – чудова нагода нагадати про непересічного таланта світу музики родом із Макунева
14.01.26
Минуле
Хвороба богів і демонів
Юрій Винничук
Момент, в якому терпіння стає актом народження: в давнину люди бачили в мігрені щось більше за хворобу – може, браму до іншого виміру, контакт з тим, що божисте і водночас жахке...
14.01.26
Дискурси