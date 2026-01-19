Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Влодко Маковецький «Зима у місті»
Влодко Маковецький «Зима у місті»
Понеділок, Січень 19, 2026 - 14:15
До теми
Спроба автопортрету
Кость Присяжний
З додатком бібліографії основних творчих ;праць Кості Присяжного та його замальовок.
18.01.26
|
|
Минуле
Колажування як у-відсутнення
Соломія Ткачук
«Shum art gallery» запрошує відвідати експозицію, присвячену колажному та аплікаційному мистецтву. Серед представленого – твори Звіринського, подружжів Сельських та Лободів, Остафійчука, Парути, Романишина та інших.
18.01.26
|
|
Штука
Магічний фемінізм як світобачення
Ніна Мурашкіна
Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.
16.01.26
|
|
Штука
Гвинтівка гауптмана Ернста Юнґера
Сергій ГЕРМАН
Підписувати документи, в яких йшлося про денацифікацію, Юнґер відмовився, позаяк в націонал-соціалістичній партії ніколи не перебував...
16.01.26
|
|
Дискурси
Теодор Пасічинський (Dr.Theodor Jran)
Мар'ян ХОМЯК
140 років з дня народження Теодора Пасічинського – чудова нагода нагадати про непересічного таланта світу музики родом із Макунева
14.01.26
|
|
Минуле
На межі мов, на стику світів
Ягода Вєжейська
Поетична географія Василя Махна: це вперте існування в мові, навіть всупереч дезорієнтації та дисперсії, є сьогодні найглибшою формою поетичного азилю
14.01.26
|
|
Штука
Ключове питання «На хіба?»
Юрко ТИМЧУК
Американці вивчили, де знаходиться Венесуела, тепер шукають Гренландію з Іраном. В українців дещо інші проблеми. Огляд подій тижня.
13.01.26
|
|
Україна
«Старим тут не місце»
Майкл Мишкало
...всі там є у цих дописах. Немає чомусь згадки про літніх людей. Вони майже не пишуть про себе в fb. А це ж для них не пригода – це випробування: жити не жити
13.01.26
|
|
Дискурси