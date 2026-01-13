Надворі надто холодно, щоб ангели могли літати

Перейти до основного матеріалу
Ключове питання «На хіба?»
Юрко ТИМЧУК
Американці вивчили, де знаходиться Венесуела, тепер шукають Гренландію з Іраном. В українців дещо інші проблеми. Огляд подій тижня.
13.01.26
Україна
«Старим тут не місце»
Майкл Мишкало
...всі там є у цих дописах. Немає чомусь згадки про літніх людей. Вони майже не пишуть про себе в fb. А це ж для них не пригода – це випробування: жити не жити
13.01.26
Дискурси
Василь Мудрий (1893–1966)
Оля Гнатюк • Мирослав Чех
Укорінена в Польщі хибна думка про домінування націоналістів в українському політичному житті у 1930-х роках, слабкість УНДО тощо потребує принципової корекції.
12.01.26
Минуле
Про засади діалогу
Олег Яськів
Сумніви у достовірності породжують психологічний неспокій. Але це не найбільша плата за можливість доходити у діалозі згоди і формувати простір довіри
12.01.26
Дискурси
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26
Штука
Бабцюні іронічних мітів
Яна Гудзан обрала темою своїх живописних творів образи українських сільських бабусь, в оточенні всього притаманного їм побуту і традицій, що відображають їхній життєвий досвід як квінтесенцію соціальної пам’яті та міфології.
10.01.26
Штука
Біль усвідомлення
Олеся Ісаюк
Бажання заглушити враження від постійного «свята смерті й ран» та відчай від усвідомлення, що кожен день може бути останнім, є лише верхнім, найбільш видимим «поверхом»
10.01.26
Галичина
Місія поета
Василь МАХНО
Мовний поетичний плин для більшості чужорідний – і не через формальні ознаки вірша, а через конденсацію та густину мовної матерії, через неприродність поетичної мови.
10.01.26
Дискурси