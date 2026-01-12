Уявіть, яка б панувала тиша, якби люди говорили те, що знають

Перейти до основного матеріалу
До теми
Василь Мудрий (1893–1966)
Оля Гнатюк • Мирослав Чех
Укорінена в Польщі хибна думка про домінування націоналістів в українському політичному житті у 1930-х роках, слабкість УНДО тощо потребує принципової корекції.
12.01.26
|
|
Минуле
Про засади діалогу
Олег Яськів
Сумніви у достовірності породжують психологічний неспокій. Але це не найбільша плата за можливість доходити у діалозі згоди і формувати простір довіри
12.01.26
|
|
Дискурси
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26
|
|
Штука
Бабцюні іронічних мітів
Яна Гудзан обрала темою своїх живописних творів образи українських сільських бабусь, в оточенні всього притаманного їм побуту і традицій, що відображають їхній життєвий досвід як квінтесенцію соціальної пам’яті та міфології.
10.01.26
|
|
Штука
Біль усвідомлення
Олеся Ісаюк
Бажання заглушити враження від постійного «свята смерті й ран» та відчай від усвідомлення, що кожен день може бути останнім, є лише верхнім, найбільш видимим «поверхом»
10.01.26
|
|
Галичина
Місія поета
Василь МАХНО
Мовний поетичний плин для більшості чужорідний – і не через формальні ознаки вірша, а через конденсацію та густину мовної матерії, через неприродність поетичної мови.
10.01.26
|
|
Дискурси
Новорічний концерт Фрайбурга
Аделіна Єфіменко
Знаменна подія в Німеччині: у новорічному концерті «Усе тече — між Влтавою та прекрасним блакитним Дунаєм» Фрайбурзький філармонічний оркестр під орудою Артема Лонгінова презентує твори з Антології української симфонічної мініатюри.
09.01.26
|
|
Штука
Не грайте в ігри з Трампом
Максим МУЛЯР
Дональд Трамп ударив по Путіну спершу «спеціяльною венесуельською операцією», потім захопленням російських танкерів. Чи зіграла свою роль при цьому викрита брехня Кремля про напад на Валдай?
09.01.26
|
|
У світі