галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Січень 2026 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2026 року
Вівторок, Січень 13, 2026 - 07:30
До теми
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26
|
|
Штука
Бабцюні іронічних мітів
Яна Гудзан обрала темою своїх живописних творів образи українських сільських бабусь, в оточенні всього притаманного їм побуту і традицій, що відображають їхній життєвий досвід як квінтесенцію соціальної пам’яті та міфології.
10.01.26
|
|
Штука
Води йорданські
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На Йордан святили воду на ріці у прорубі, над яким стояв хрест з леду: з фанами й різьбленими дерев’яними трійцями йшла святкова процесія від церкви до ріки на водосвяття.
10.01.26
|
|
Дискурси
Новорічний концерт Фрайбурга
Аделіна Єфіменко
Знаменна подія в Німеччині: у новорічному концерті «Усе тече — між Влтавою та прекрасним блакитним Дунаєм» Фрайбурзький філармонічний оркестр під орудою Артема Лонгінова презентує твори з Антології української симфонічної мініатюри.
09.01.26
|
|
Штука
Не грайте в ігри з Трампом
Максим МУЛЯР
Дональд Трамп ударив по Путіну спершу «спеціяльною венесуельською операцією», потім захопленням російських танкерів. Чи зіграла свою роль при цьому викрита брехня Кремля про напад на Валдай?
09.01.26
|
|
У світі
Старість може й радість
Олександр БОЙЧЕНКО
Так, Україна не була раєм для старих людей, але «раптом» уже вкотре в нашій історії з’явилася Росія, щоб нагадати і старим, і молодим, як виглядає пекло.
09.01.26
|
|
Дискурси
Веселі люди
Тарас Прохасько
Доступ до веселості полягає у зреченні гіперконтролю. Переживай за те, що належить твоїй компетенції, поводься гідно – і будеш мати і веселі, і свята...
08.01.26
|
|
Дискурси
Виставка українця в Братиславі
Ростислав Прокопюк — другий українець (також Іван Марчук), удостоєний честі представляти свої роботи в галереї замку у столиці Словаччини. Виставка - подяка за підтримку України.
08.01.26
|
|
Штука