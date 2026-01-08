Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ідентичність – не поле для заповнення: це послідовність шарів, що збагачує і ускладнює
Ультра
До теми
Виставка українця в Братиславі
Ростислав Прокопюк — другий українець (також Іван Марчук), удостоєний честі представляти свої роботи в галереї замку у столиці Словаччини. Виставка - подяка за підтримку України.
08.01.26
|
|
Штука
Заньківчанська прем'єра і досягнення 2025
13-14 січня на сцені Стрих Національного театру імені Марії Заньковецької – прем’єра вистави «Неіснуючі» режисерки Вероніки Літкевич за п’єсою Наталки Ворожбит, що вперше поставлена на українській сцені.
06.01.26
|
|
Штука
Неймовірна воєнна історія
Богдан ПАНКЕВИЧ
У Львові похований голландський кадет, що втік із Станіславського концтабору за допомогою УПА. Його виходила медсестра-підпільниця, і молоді покохали одне одного...
05.01.26
|
|
Минуле
Фестиваль музики Бориса Лятошинського
Ольга Стельмашевська
LIATOSHYNSKY SPACE 2026. ПЕРЕВІДКРИТТЯ: 9 – 18 січня. Вже другий рік поспіль Фестиваль музики Бориса Лятошинського розгортає простір музики та постаті композитора.
05.01.26
|
|
Штука
Хаос
Віталій Портников
Хаос та гниття нашої цивілізації зі спалахами локальних війн і економічними конфліктами можуть тривати ще довго. Дуже довго. Можливо, і все ХХІ сторіччя
04.01.26
|
|
Дискурси
У музеях Крушельницької та Людкевича
Січень у музеях Соломії Крушельницької і Станіслава Людкевича минатиме під знаком Різдвяної традиції, камерного музикування. а також відзначення уродин Людкевича, що відкриє постать композитора в ширшому культурному контексті.
03.01.26
|
|
Штука
Зміна календаря у Львові 1582 року
Олег Петрук
З львівських архівів: реферат Зигмунта Лісевича 1891 року до університетського історичного семінару Ксаверія Ліске про перипетії зі старим стилем.
03.01.26
|
|
Минуле
Колядка надії з… криївки
Олеся Ісаюк
Різдвяна пісня, в якій переплелися різдвяні мотиви та реальність протистояння сильнішому противникові в екзистенційній війні, – те, що об’єднує з пів десятка текстів повстанських колядок.
03.01.26
|
|
Галичина