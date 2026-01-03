Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Терпи, терпи – терпець тебе шліфує...
Василь Стус
До теми
Зміна календаря у Львові 1582 року
Олег Петрук
З львівських архівів: реферат Зигмунта Лісевича 1891 року до університетського історичного семінару Ксаверія Ліске про перипетії зі старим стилем.
03.01.26
|
|
Минуле
Колядка надії з… криївки
Олеся Ісаюк
Різдвяна пісня, в якій переплелися різдвяні мотиви та реальність протистояння сильнішому противникові в екзистенційній війні, – те, що об’єднує з пів десятка текстів повстанських колядок.
03.01.26
|
|
Галичина
Пам’ятник як симптом
Роман КЕЧУР
Суспільні конфлікти можна використовувати не лише для садистичної насолоди, завдаючи біль опонентам, але й для кращого розуміння суспільного процесу
02.01.26
|
|
Дискурси
Етика театру під час війни
4 січня 2026 року о 12:00 у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відбудеться публічне обговорення-дискусія «Межі дозволеного: художні засоби сучасного театру в умовах війни».
02.01.26
|
|
Штука
Доброчесність як питання національної безпеки
Володимир ТУРЧИНОВСЬКИЙ
Вільне суспільство може існувати лише тоді, коли його громадяни навчилися користуватися свободою відповідально.
02.01.26
|
|
Галичина
Що з цим робити?
Тарас Прохасько
А найгірше з переживань – що не знаю, що з цим має робити тато. Що є адекватністю? До чого – так би мовити – дитину готувати. Бо не знаю, що буде у цих малих далі.
01.01.26
|
|
Дискурси
Небезпечні теми у гарячому стані
Влада Ралко
У центрі уваги чи не усіх моїх проєктів стоїть питання про різницю між силою та насиллям і нерозривність життя та смерті. Мене завжди хвилювала точка, де людина починає миритися з насиллям, де починає вважати насилля законом і нормою.
01.01.26
|
|
Штука
Калярепа з каляфйорами
Юрій Винничук
Вступаємо в Новий рік, який, мабуть, буде сповнений невідомості, неочікуваності і змарнованих планів. Але ніц нам не зашкодить трішки розслабитися і забутися.
31.12.25
|
|
Дискурси