галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Ігор Береза
Ігор Береза «Маленький коник»
П'ятниця, Січень 2, 2026 - 12:30
До теми
Етика театру під час війни
4 січня 2026 року о 12:00 у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відбудеться публічне обговорення-дискусія «Межі дозволеного: художні засоби сучасного театру в умовах війни».
02.01.26
Штука
Архетиповий метапростір соціальних наук
Тарас ПЛАХТІЙ
Трансдисциплінарне модельне середовище для аналізу та інтеграції моделей поведінкового вибору в соціальних системах
30.12.25
Дискурси
Мінус 2025
Ростислав Шпук
Немає сенсу запитувати «бути, чи не бути», якщо рішення приймаєш не ти, що б там не було… Унікальний Ґєник Гаврилів загинув від осколково-кульового.
29.12.25
Дискурси
Пам’ятник
Віталій Портников
«Ось пам’ятник, ось! Просто він під охороною, і вже чотири роки його ніхто не бачив! Його оберігають від російських бомбардувань...»
28.12.25
Дискурси
Отець Мелетій Лончина
Марія Гром
Передусім о. Лончина був покірний співець Божої слави – один із перших і найкращих наших популярних церковних композиторів...
27.12.25
Минуле
Справжні швондери
Юрій Винничук
Оберігаючи німб улюбленого письменника, про антисемітизм Міхаіла Булгакова булгаковісти та булгаковєди воліли не писати. А даремно...
27.12.25
Дискурси
На Різдво неможливо запізнитися
Тарас Прохасько
Який же це неймовірний хід. Той, що все створив, на якийсь час ступає на рівень сотвореного. Народжується так, що передбачає вмирання...
26.12.25
Дискурси
Сучасна драматургія в прифронтових містах
Валентина Тужина
Марафон читань актуальних п’єс у театрах прифронтових міст відбувся в рамках проєкту «Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу», ініційованого харківським Театром на Жуках.
25.12.25
Штука