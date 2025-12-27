Майбутнє починається сьогодні

Перейти до основного матеріалу
До теми
Отець Мелетій Лончина
Марія Гром
Передусім о. Лончина був покірний співець Божої слави – один із перших і найкращих наших популярних церковних композиторів...
27.12.25
|
|
Минуле
Справжні швондери
Юрій Винничук
Оберігаючи німб улюбленого письменника, про антисемітизм Міхаіла Булгакова булгаковісти та булгаковєди воліли не писати. А даремно...
27.12.25
|
|
Дискурси
На Різдво неможливо запізнитися
Тарас Прохасько
Який же це неймовірний хід. Той, що все створив, на якийсь час ступає на рівень сотвореного. Народжується так, що передбачає вмирання...
26.12.25
|
|
Дискурси
Сучасна драматургія в прифронтових містах
Валентина Тужина
Марафон читань актуальних п’єс у театрах прифронтових міст відбувся в рамках проєкту «Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу», ініційованого харківським Театром на Жуках.
25.12.25
|
|
Штука
Віра діточа різдвяна
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Дєкувати Богу сїтенькому, шо помиг мирно цих сєт рєздвєних дочекати, та й просити, ‘би Бог помиг в мирности ці сєта видсїткувати та й нарик діждати.
24.12.25
|
|
Дискурси
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25
|
|
Дискурси
Підсумки ювілейного року Львівської опери
2025 рік видався насиченим для театру, втім не менш насиченими є плани на наступний рік: поновлення в репертуарі опер «Набукко» Дж. Верді та балету «Кармен» Ж. Бізе, премʼєра нової постановки опери «Фауст» Ш. Гуно, книжкові видання про історію театру та чимало іншого.
23.12.25
|
|
Штука
«Вже після свят»
Юрко ТИМЧУК
Ідіому, винесену в заголовок, співвітчизники вважають суто українською. Виявилося – ні, європейці з американцями також частково впали в анабіоз. Огляд подій тижня.
23.12.25
|
|
Україна