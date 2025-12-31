 Джеймс Ерл Фрейзер «Кінець стежки»

Підсумки ювілейного року Львівської опери

2025 рік видався насиченим для театру, втім не менш насиченими є плани на наступний рік: поновлення в репертуарі опер «Набукко» Дж. Верді та балету «Кармен» Ж. Бізе, премʼєра нової постановки опери «Фауст» Ш. Гуно, книжкові видання про історію театру та чимало іншого.