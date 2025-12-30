Перейти до основного матеріалу
Війна. Грудень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2025 року
Вівторок, Грудень 30, 2025 - 09:30
Отець Мелетій Лончина
Марія Гром
Передусім о. Лончина був покірний співець Божої слави – один із перших і найкращих наших популярних церковних композиторів...
27.12.25
Минуле
Сучасна драматургія в прифронтових містах
Валентина Тужина
Марафон читань актуальних п’єс у театрах прифронтових міст відбувся в рамках проєкту «Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу», ініційованого харківським Театром на Жуках.
25.12.25
Штука
Віра діточа різдвяна
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Дєкувати Богу сїтенькому, шо помиг мирно цих сєт рєздвєних дочекати, та й просити, ‘би Бог помиг в мирности ці сєта видсїткувати та й нарик діждати.
24.12.25
Дискурси
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25
Дискурси
«Вже після свят»
Юрко ТИМЧУК
Ідіому, винесену в заголовок, співвітчизники вважають суто українською. Виявилося – ні, європейці з американцями також частково впали в анабіоз. Огляд подій тижня.
23.12.25
Україна
З нами Бог!
Христина ПАЛЯНИЦЯ
Божий син, як і дві тисячі років тому, знаходить пристановище у простоті… У щирості люблячих сердець української родини.
23.12.25
Галичина
Чи ми вже поза добром та злом?
Тарас Возняк
Усвідомлення того, що таке добро і зло, всіма нами – і навіть нашими затятими зло-чинцями – робить всю нашу спільноту цивілізованою. Робило.
22.12.25
Дискурси
Брандт на колінах
Віталій Портников
Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. Справа ж не у Путіні, а в суспільстві, яке його породило.
21.12.25
Дискурси