Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Роман Петрук
Роман Петрук «Біла піраміда» (1973)
Субота, Грудень 27, 2025 - 12:15
До теми
Різдвяне послання
Кир Святослав
Сьогодні вся Вселенна вітає народженого між нами Спасителя: ангели співають, пастушки поклоняються, царі зі звіздою подорожують
25.12.25
|
|
Дискурси
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
25.12.25
|
|
Дискурси
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25
|
|
Дискурси
«Вже після свят»
Юрко ТИМЧУК
Ідіому, винесену в заголовок, співвітчизники вважають суто українською. Виявилося – ні, європейці з американцями також частково впали в анабіоз. Огляд подій тижня.
23.12.25
|
|
Україна
Чи ми вже поза добром та злом?
Тарас Возняк
Усвідомлення того, що таке добро і зло, всіма нами – і навіть нашими затятими зло-чинцями – робить всю нашу спільноту цивілізованою. Робило.
22.12.25
|
|
Дискурси
Брандт на колінах
Віталій Портников
Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. Справа ж не у Путіні, а в суспільстві, яке його породило.
21.12.25
|
|
Дискурси
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25
|
|
Штука
Народжений з мови
Василь МАХНО
Перед поетом – складне завдання порозумітися з мовою. Порозуміння – це створення своєї системи, яка переганяє мереживом рядків відомі усім слова, надаючи їм електричної напруги.
20.12.25
|
|
Дискурси