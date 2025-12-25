Перейти до основного матеріалу
Леся Квик
Леся Квик «Різдво»
Четвер, Грудень 25, 2025 - 10:00
До теми
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25
|
|
Дискурси
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25
|
|
Штука
Народжений з мови
Василь МАХНО
Перед поетом – складне завдання порозумітися з мовою. Порозуміння – це створення своєї системи, яка переганяє мереживом рядків відомі усім слова, надаючи їм електричної напруги.
20.12.25
|
|
Дискурси
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25
|
|
Штука
Шостий смак
Левко Довган
Не «серце звеселяти», а лише відчувати смак, який, напевно, ще має сенс навіть для нових поколінь, що швидко змінюють світ під розпачливі зойки залишків поколінь колишніх.
19.12.25
|
|
Дискурси
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25
|
|
У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25
|
|
Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25
|
|
Україна