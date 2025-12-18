Скільки до доброчесності додаси, стільки віднімеш від насолоди

Перейти до основного матеріалу
До теми
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25
Штука
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25
Штука
Невимовна краса життя
Вікторія Польова
Справжні речі є незнищенними. Це особливо важливо сьогодні. Перехід Мавки у світло — це не поразка, а апофеоз. Це доказ того, що найвища, чиста енергія не може бути знищена нічим. І не буде.
16.12.25
Штука
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25
Штука
Цятка
Андрій Содомора
Сірість – довкола… Раптом – одненьке на цілий сад червоне яблучко, що цупко трималося гіллі!.. Воно й розвіяло весь той сум. А повсюдна сірість стала гарним для нього тлом…
15.12.25
Дискурси
Слон у кімнаті
Віталій Портников
Непокараність зла й продемонструвала, що маніяку і вбивці для успіху потрібно просто перемогти іншого маніяка. Це і допомогло поверненню безумства на політичну сцену
14.12.25
Дискурси
Назустріч снігові
Василь МАХНО
Інколи собі міркую, що снігопади, утримуючи нас у своєму полоні, найближчі до поезії. Чому? А хіба я знаю?
13.12.25
Дискурси
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25
Україна