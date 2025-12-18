Війна. Грудень 2025 року

Різдво і «Вдихання кориці»

Патриція Габришова

Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.