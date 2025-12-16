Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Грудень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2025 року
Вівторок, Грудень 16, 2025 - 10:45
До теми
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25
|
|
Штука
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25
|
|
Україна
Pippi: connecting people
Олександр БОЙЧЕНКО
Тобто це вона для наших іноземних друзів Піппі. Натомість ми називаємо її Пеппі: «усміхнене, навіжене, бешкетне, сповнене любові щеня з найдовшими вушками у всесвіті»
12.12.25
|
|
Дискурси
Павутиння строф, мерехтіння слів, фонічні симфонії Василя Махна
Ігор Набитович
Висунута на Шевченківську премію «Схима» Василя Махна є особливим підсумком його мистецького ужинку
12.12.25
|
|
Штука
Прокрустове ложе ідентичності
Тарас Прохасько
Обираєш ідентичність або не цілком притомно отримуєш її спадщину – отримуєш усі вияви насильства, які саме на цю ідентичність злітаються...
11.12.25
|
|
Дискурси
Культура як мова солідарності
Мистецтво, на жаль, не здатне самотужки зупинити ракети, але його мета в іншому. Мистецтво — це символ добра і людяності, яку ми прагнемо зберегти попри все. Справжня сила, яку ми не маємо права втрачати, криється саме в акті творення та бажанні ділитися світлом.
11.12.25
|
|
Штука
Портрет кир Андрея Шептицького роботи Нестора Кисілевського
Любов Волошин
Детективна історія гіпсового погруддя владики та драматична доля автора твору.
11.12.25
|
|
Минуле
Трамвайний залік
Юлія Баір
Цікаво, чи ШІ навчиться імітувати "подекуди недолугі, зате очевидно власні думки й інтерпретації"? Зімітувати рішення Федора Дисака йому точно не вдалося б. In memorium.
11.12.25
|
|
Галичина