Війна. Грудень 2025 року

Культура як мова солідарності

Мистецтво, на жаль, не здатне самотужки зупинити ракети, але його мета в іншому. Мистецтво — це символ добра і людяності, яку ми прагнемо зберегти попри все. Справжня сила, яку ми не маємо права втрачати, криється саме в акті творення та бажанні ділитися світлом.