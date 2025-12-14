Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Сауль Штейнберг
Сауль Штейнберг
Неділя, Грудень 14, 2025 - 09:45
До теми
Павутиння строф, мерехтіння слів, фонічні симфонії Василя Махна
Ігор Набитович
Висунута на Шевченківську премію «Схима» Василя Махна є особливим підсумком його мистецького ужинку
12.12.25
|
|
Штука
Портрет кир Андрея Шептицького роботи Нестора Кисілевського
Любов Волошин
Детективна історія гіпсового погруддя владики та драматична доля автора твору.
11.12.25
|
|
Минуле
Трамвайний залік
Юлія Баір
Цікаво, чи ШІ навчиться імітувати "подекуди недолугі, зате очевидно власні думки й інтерпретації"? Зімітувати рішення Федора Дисака йому точно не вдалося б. In memorium.
11.12.25
|
|
Галичина
Музика вільних звучить
12-14 грудня у Львові відбудеться XXV фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У програмі — виступи Мар’яни Садовської та проєкту VESNA й польсько-кубинського колективу; арфістки Аліни Бжезінської; польського гурту Ninja Episkopat.
10.12.25
|
|
Штука
А що, як Польща є країною проросійською?
Пауліна Сєгень
Менш чи більш дискретна проросійськість у політиці вже не є табу, хоча ще три роки тому вона здавалася немислимою
10.12.25
|
|
Дискурси
Як пиво перетворилося на вермут і черешнівку
Юрій Винничук
Перекладати Грабала треба міською говіркою, а оскільки в нас є тільки одна нормальна українська міська говірка – галицька, нікуди від цього не подінешся
10.12.25
|
|
Дискурси
Дрова на зиму
Андрій Содомора
Вихопивши з контексту рядок, подаємо, не читаючи продовження, за зразок глибокої мудрості: «Праця долає все». І зазначаємо, що автором тієї «глибини» – Вергілій...
08.12.25
|
|
Дискурси
Пуща
Віталій Портников
7 грудня 1991 року керівники України, РФ та Білорусі зустрілися в урядовій резиденції у Біловезькій пущі для того, щоб поставити крапку в існуванні СРСР
07.12.25
|
|
Дискурси