День Сухопутних військ України
П'ятниця, Грудень 12, 2025 - 12:30
Музика вільних звучить
12-14 грудня у Львові відбудеться XXV фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У програмі — виступи Мар’яни Садовської та проєкту VESNA й польсько-кубинського колективу; арфістки Аліни Бжезінської; польського гурту Ninja Episkopat.
10.12.25
А що, як Польща є країною проросійською?
Пауліна Сєгень
Менш чи більш дискретна проросійськість у політиці вже не є табу, хоча ще три роки тому вона здавалася немислимою
10.12.25
Як пиво перетворилося на вермут і черешнівку
Юрій Винничук
Перекладати Грабала треба міською говіркою, а оскільки в нас є тільки одна нормальна українська міська говірка – галицька, нікуди від цього не подінешся
10.12.25
Дрова на зиму
Андрій Содомора
Вихопивши з контексту рядок, подаємо, не читаючи продовження, за зразок глибокої мудрості: «Праця долає все». І зазначаємо, що автором тієї «глибини» – Вергілій...
08.12.25
Пуща
Віталій Портников
7 грудня 1991 року керівники України, РФ та Білорусі зустрілися в урядовій резиденції у Біловезькій пущі для того, щоб поставити крапку в існуванні СРСР
07.12.25
Марафон святкових концертів
У грудні у Львівському органному залі на нас чекає понад 60 концертів – камерні прем’єри, симфонічні програми, міжнародні гості, атмосферні вечори при свічках, виставка в галереї та великий цикл святкових подій.
06.12.25
Письменник і нація: про один виступ Томаса Манна
Василь МАХНО
Культура перестала виконувати роль морального термометра, який мав би тривожно свідчити, що у нашого північного сусіда все зашкалює
06.12.25
Перехрестя: Опанас Заливаха та Олена Антонів
Галина Литвин
«Після цього літа, після зустрічі з Тобою хочу працювати так, щоб Ти сказала – добре, Панасе! І був коло тебе, бачив і балакав, а здається, що це було уві сні»
05.12.25
