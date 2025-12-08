Перейти до основного матеріалу
В справах не губитися, в речах не розтікатися, в уявленнях не блукати
Марк Аврелій
До теми
Дрова на зиму
Андрій Содомора
Вихопивши з контексту рядок, подаємо, не читаючи продовження, за зразок глибокої мудрості: «Праця долає все». І зазначаємо, що автором тієї «глибини» – Вергілій...
08.12.25
|
|
Дискурси
Пуща
Віталій Портников
7 грудня 1991 року керівники України, РФ та Білорусі зустрілися в урядовій резиденції у Біловезькій пущі для того, щоб поставити крапку в існуванні СРСР
07.12.25
|
|
Дискурси
Письменник і нація: про один виступ Томаса Манна
Василь МАХНО
Культура перестала виконувати роль морального термометра, який мав би тривожно свідчити, що у нашого північного сусіда все зашкалює
06.12.25
|
|
Дискурси
Перехрестя: Опанас Заливаха та Олена Антонів
Галина Литвин
«Після цього літа, після зустрічі з Тобою хочу працювати так, щоб Ти сказала – добре, Панасе! І був коло тебе, бачив і балакав, а здається, що це було уві сні»
05.12.25
|
|
Минуле
Безглузді перемовини в Москві.
Максим МУЛЯР
Путін зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Перед цим російський диктатор пригрозив війною Європі.
05.12.25
|
|
У світі
Вільна енергія цивілізації
Олександр Павенцький-Фільц
Концептуальна рамка для осмислення сучасних цивілізаційних процесів у термінах вільної енергії, очевидності та надлишкової стабільності.
05.12.25
|
|
Дискурси
Чеська чорно-біла зараза
Тарас Прохасько
Як тільки щось не так, вмикається вже автоматичний фільтр. І співбуття відразу стає не просто стерпним, а гарним. Що головне у бутті...
04.12.25
|
|
Дискурси
Кастрована класика
Юрій Винничук
Зразок поводження з класикою: "В оригіналі вжито іменник 'чоловік' у застарілому діалектному значення 'людина'. З підстави мізогінності це слово в тексті виправлено"
03.12.25
|
|
Дискурси