галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Грудень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2025 року
Вівторок, Грудень 9, 2025 - 10:15
До теми
Безглузді перемовини в Москві.
Максим МУЛЯР
Путін зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Перед цим російський диктатор пригрозив війною Європі.
05.12.25
|
|
У світі
Вільна енергія цивілізації
Олександр Павенцький-Фільц
Концептуальна рамка для осмислення сучасних цивілізаційних процесів у термінах вільної енергії, очевидності та надлишкової стабільності.
05.12.25
|
|
Дискурси
Чеська чорно-біла зараза
Тарас Прохасько
Як тільки щось не так, вмикається вже автоматичний фільтр. І співбуття відразу стає не просто стерпним, а гарним. Що головне у бутті...
04.12.25
|
|
Дискурси
Кастрована класика
Юрій Винничук
Зразок поводження з класикою: "В оригіналі вжито іменник 'чоловік' у застарілому діалектному значення 'людина'. З підстави мізогінності це слово в тексті виправлено"
03.12.25
|
|
Дискурси
«Дочекатися Різдва»: пам’яті Ярослава Рущишина
У суботу, 6 грудня, у Mercury Art Center відкриють артпроєкт «Дочекатися Різдва: Історії незнищенного Свята». У його межах представлять твори понад 30 авторів із 1920-х до сьогодні. Різдво у цьому проєкті постає як символ людської стійкості.
03.12.25
|
|
Штука
ГРА: дві нагороди для заньківчан
1 грудня у Київському Молодому театрі на церемонії нагородження 7 Фестивалю-Премії ГРА було оприлюднено імена переможців 2025 року у 7 загальних і 7 індивідуальних номінаціях. Львівський театр Заньковецької за виставу "Я "Побєда" і Берлін" (режисерка Вероніка Літкевич) отримав дві нагороди.
02.12.25
|
|
Штука
Знову перед здвигами
Юрко ТИМЧУК
Банальності на кшталт «краще жахливий кінець, ніж жах без кінця» чи «очікування смерті гірше за саму смерть» в черговий раз атакують незміцнілий вміст черепних коробок. Огляд подій тижня.
02.12.25
|
|
Україна
Присвячена Силам оборони: Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Вертатись".
У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, "коли треба вертатись…".
02.12.25
|
|
Галичина