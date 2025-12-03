Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Живіть мудро — прагніть до задоволення
Епікур
До теми
«Дочекатися Різдва»: пам’яті Ярослава Рущишина
У суботу, 6 грудня, у Mercury Art Center відкриють артпроєкт «Дочекатися Різдва: Історії незнищенного Свята». У його межах представлять твори понад 30 авторів із 1920-х до сьогодні. Різдво у цьому проєкті постає як символ людської стійкості.
03.12.25
|
|
Штука
ГРА: дві нагороди для заньківчан
1 грудня у Київському Молодому театрі на церемонії нагородження 7 Фестивалю-Премії ГРА було оприлюднено імена переможців 2025 року у 7 загальних і 7 індивідуальних номінаціях. Львівський театр Заньковецької за виставу "Я "Побєда" і Берлін" (режисерка Вероніка Літкевич) отримав дві нагороди.
02.12.25
|
|
Штука
Присвячена Силам оборони: Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Вертатись".
У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, "коли треба вертатись…".
02.12.25
|
|
Галичина
Життя як повільне кіно
Лілія Бомко
У цій поезії на грані екзистенційної кризи у прагненні осягнути тривкість відчуємо недомовлене переживання через відсутність когось, але й водночас метафізичну присутність, що наближує до розуміння есхатології неба.
01.12.25
|
|
Штука
Свобода мистецтва vs цифрові детермінації
Зоряна Починайко
Блискавичне зростання впливу ШІ спонукають замислитися : хто ми в цьому процесі? Наскільки ідеї та цінності, якими керуємося, справді належать нам? І головне — як і де знайти опору, щоби не розчинитися у потоці чужих алгоритмів і нав’язаних сенсів?
30.11.25
|
|
Штука
Листопадень 1848 року ві Львові.
Репортаж про бомбардування центру галицького столичного міста мовою першої україномовної газети «Зорѧ Галицка»
30.11.25
|
|
Минуле
Фаворит
Віталій Портников
Найцікавіше те, що відбудеться після цієї відставки: чи почувається Зеленський тепер настільки впевнено у кабінеті президента України, що далі правитиме самодержавно.
30.11.25
|
|
Дискурси
Гвинтівка єфрейтора Ґюнтера Ґрасса
Сергій ГЕРМАН
Ґрассове письменництво чекало свого часу, бо щоб писати про війну, недостатньо перейти через неї і вижити. Треба ще бути письменником
29.11.25
|
|
Дискурси