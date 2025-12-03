Олександр Гончарук «Замріяна»

Присвячена Силам оборони: Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Вертатись".
У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, "коли треба вертатись…". 
02.12.25 | | Галичина
Життя як повільне кіно
Лілія Бомко
У цій поезії на грані екзистенційної кризи у прагненні осягнути тривкість відчуємо недомовлене переживання через відсутність когось, але й водночас метафізичну присутність, що наближує до розуміння есхатології неба.
01.12.25 | | Штука
Свобода мистецтва vs цифрові детермінації
Зоряна Починайко
Блискавичне зростання впливу ШІ спонукають замислитися : хто ми в цьому процесі? Наскільки ідеї та цінності, якими керуємося, справді належать нам? І головне — як і де знайти опору, щоби не розчинитися у потоці чужих алгоритмів і нав’язаних сенсів?
30.11.25 | | Штука
Листопадень 1848 року ві Львові.
Репортаж про бомбардування центру галицького столичного міста мовою першої україномовної газети «Зорѧ Галицка»
30.11.25 | | Минуле
Гвинтівка єфрейтора Ґюнтера Ґрасса
Сергій ГЕРМАН
Ґрассове письменництво чекало свого часу, бо щоб писати про війну, недостатньо перейти через неї і вижити. Треба ще бути письменником
29.11.25 | | Дискурси
Хоча би опінія
Тарас Прохасько
У нашій родині, у середовищі нашої родини на світову допомогу зовсім не покладалися. Мали досвід. Борюкатися доводилося власними силами.
27.11.25 | | Дискурси
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25 | | Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25 | | Штука

