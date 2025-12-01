Перейти до основного матеріалу
1 грудня
річниця референдуму
Понеділок, Грудень 1, 2025 - 00:30
До теми
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25
|
|
Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25
|
|
Штука
Тонкі червоні лінії
Андрій САЙЧУК
Пріоритети: тонка лінія оборони – без неї всі "червоні лінії" всіх умов нічого не варті, і українська культура, бо поки вона живе, є надія, що наша перемога – лише питання часу
26.11.25
|
|
Дискурси
Скляні агенти
Юрій Винничук
В літературі таких собі засланих і приспаних агентів, які мали прокинутися за командою, називали ще «скляними». І вони все ще серед нас...
26.11.25
|
|
Дискурси
Усі барви свободи
Юрій Андрухович
У житті вічно є об'єкти для подиву, і подив народжує трепет, а трепет – мистецтво, тож Опанас Заливаха не переставав подивляти й подивовувати цього світу.
26.11.25
|
|
Минуле
До дна подяки
Юрко ТИМЧУК
До американського Дня подяки президент США хотів накрити росіянам «поляну» з запеченою індичкою під журавлиновим соусом і 28 пунктами мирної угоди. Огляд подій тижня
25.11.25
|
|
Україна
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25
|
|
Штука
Знання як доцільність сенсів та смислів
Олександр Фільц-Павенцький
Знання – обґрунтоване істинне переконання – потребує передбачуваної доцільності сенсів та її практичного оформлення в смислах.
25.11.25
|
|
Дискурси