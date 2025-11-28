Перейти до основного матеріалу
Алла Горська
55 років тому каґебісти жорстоко вбили Аллу Горську (портрет роботи Опанаса Заливахи)
П'ятниця, Листопад 28, 2025 - 11:00
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25
Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25
Штука
До дна подяки
Юрко ТИМЧУК
До американського Дня подяки президент США хотів накрити росіянам «поляну» з запеченою індичкою під журавлиновим соусом і 28 пунктами мирної угоди. Огляд подій тижня
25.11.25
Україна
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25
Штука
Знання як доцільність сенсів та смислів
Олександр Фільц-Павенцький
Знання – обґрунтоване істинне переконання – потребує передбачуваної доцільності сенсів та її практичного оформлення в смислах.
25.11.25
Дискурси
Слово про тата
Ярина Заливаха
До столітнього ювілею Опанаса Заливахи (26 листопада 1925 – 24 квітня 2007). Спогади доньки.
24.11.25
Минуле
Листи, листки...
Андрій Содомора
Не лише крапля водяного годинника, а й листок, зблискуючи до сонця, повторює своєю мовою той найкоротший, та чи не найважчий для виконання заклик: «Carpe diem»...
24.11.25
Дискурси
Згадати, відчути, набутися разом
29 листопада о 16:00 у Jam Factory Art Center у Львові відкриється виставка «Земля, яку ми несемо». Цю мистецько-спільнотну програму артцентр втілював влітку в межах міжнародної мистецької резиденції Magic Carpets.
24.11.25
Штука