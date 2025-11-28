Алла Горська

«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому

Любов Кияновська

Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.