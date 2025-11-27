Перейти до основного матеріалу
Ніхто ніколи нічого не зробив би, якби спершу спростував усі заперечення
Семюел Джонсон
До теми
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25
|
|
Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25
|
|
Штука
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25
|
|
Штука
Знання як доцільність сенсів та смислів
Олександр Фільц-Павенцький
Знання – обґрунтоване істинне переконання – потребує передбачуваної доцільності сенсів та її практичного оформлення в смислах.
25.11.25
|
|
Дискурси
Листи, листки...
Андрій Содомора
Не лише крапля водяного годинника, а й листок, зблискуючи до сонця, повторює своєю мовою той найкоротший, та чи не найважчий для виконання заклик: «Carpe diem»...
24.11.25
|
|
Дискурси
Згадати, відчути, набутися разом
29 листопада о 16:00 у Jam Factory Art Center у Львові відкриється виставка «Земля, яку ми несемо». Цю мистецько-спільнотну програму артцентр втілював влітку в межах міжнародної мистецької резиденції Magic Carpets.
24.11.25
|
|
Штука
Асамбляжі буремного часу
Віктор Проданчук
Круто, що під час війни з’явився такий спалах культури. Відкрився культурний центр “Меркурій”, “Zenyk Art Gallery”, галерея “Шум” і багато інших. Артринок став більш насиченим і чимало бізнесменів інвестують в твори мистецтва.
23.11.25
|
|
Штука
Чарльз Ґіто
Віталій Портников
Зрозуміти, що сумбурні наміри обранця можуть призвести до нових війн і більших жертв, навряд чи зможуть, бо той, хто йде за щуроловом, не здатний замислитися про завтрашній день
23.11.25
|
|
Дискурси