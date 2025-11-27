Ніхто ніколи нічого не зробив би, якби спершу спростував усі заперечення

Асамбляжі буремного часу

Віктор Проданчук

Круто, що під час війни з’явився такий спалах культури. Відкрився культурний центр “Меркурій”, “Zenyk Art Gallery”, галерея “Шум” і багато інших. Артринок став більш насиченим і чимало бізнесменів інвестують в твори мистецтва.