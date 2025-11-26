Перейти до основного матеріалу
сто років тому народився Опанас Заливаха
Середа, Листопад 26, 2025 - 09:15
Згадати, відчути, набутися разом
29 листопада о 16:00 у Jam Factory Art Center у Львові відкриється виставка «Земля, яку ми несемо». Цю мистецько-спільнотну програму артцентр втілював влітку в межах міжнародної мистецької резиденції Magic Carpets.
24.11.25
Асамбляжі буремного часу
Віктор Проданчук
Круто, що під час війни з’явився такий спалах культури. Відкрився культурний центр “Меркурій”, “Zenyk Art Gallery”, галерея “Шум” і багато інших. Артринок став більш насиченим і чимало бізнесменів інвестують в твори мистецтва.
23.11.25
Крим у стилі джаз
Авторський концерт відомого піаніста, композитора, дослідника та популяризатора кримськотатарської музики Джеміля Карікова у Львівському органному залі відкриє для слухачів Крим з неочікуваного боку.
22.11.25
Балканська осінь
Василь МАХНО
Може тому, що парфуми перебивають запах яблук і винограду? Чи тому, що твоя батьківщина і дім завжди з тобою, у твоїй мові? Ти ж не пес, щоби брати слід за запахами – тобі потрібні слова
22.11.25
Безглуздий мирний план Дмітрієва-Віткоффа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня ми дізналися про доволі дивний новий план США (та Росії ?) щодо припинення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів, які часто суперечать один одному.
21.11.25
Брати. По всьому
Ростислав Шпук
Запас нашої міцності – в наших близьких, у тих, кого ми накопичили навколо себе, привʼязавши любовʼю, що вміє бути невідвʼязною, невідпадною і невідкладною
21.11.25
Коли закінчиться війна
Тарас Прохасько
Скільки часу потрібно, щоб вистигли не тобою напалені печі? Усюди, де ти є, вже щось було. Усюди, де є ти, буде щось інше
20.11.25
Зустріч через три століття: Леся Українка і П’єр Ронсар
Надія Гаврилюк
В перекладацькому доробку Лесі Українки немає жодного тексту П’єра Ронсара, та все ж на рівні образності були безпосередні перегуки.
20.11.25
