Війна. Листопад 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2025 року
Понеділок, Листопад 24, 2025 - 23:30
Крим у стилі джаз
Авторський концерт відомого піаніста, композитора, дослідника та популяризатора кримськотатарської музики Джеміля Карікова у Львівському органному залі відкриє для слухачів Крим з неочікуваного боку.
22.11.25
Штука
Безглуздий мирний план Дмітрієва-Віткоффа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня ми дізналися про доволі дивний новий план США (та Росії ?) щодо припинення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів, які часто суперечать один одному.
21.11.25
У світі
Коли закінчиться війна
Тарас Прохасько
Скільки часу потрібно, щоб вистигли не тобою напалені печі? Усюди, де ти є, вже щось було. Усюди, де є ти, буде щось інше
20.11.25
Дискурси
Зустріч через три століття: Леся Українка і П’єр Ронсар
Надія Гаврилюк
В перекладацькому доробку Лесі Українки немає жодного тексту П’єра Ронсара, та все ж на рівні образності були безпосередні перегуки.
20.11.25
Минуле
Тиша над Тернополем
Василь МАХНО
Так буття спілкується з війною, з кожним днем військового покрою, страхом смерті, відчаю й жалю безпорадні і слова, і вірші: тільки це гудіння дзвонів тиші
19.11.25
Дискурси
Львів без «шніта» і без «мліка»
Юрій Винничук
Довгий час не міг розвідати, що це. Який же мій подив був, коли в Кракові потрапив до кнайпи, де міг вперше в життя спробувати одне й друге
19.11.25
Дискурси
Старші пані
Майкл Мишкало
Старість можна приймати з гідністю і готовністю жити для себе. Коли, якщо не сьогодні і вже. Ці старші пані бачили все і знають ціну життя.
18.11.25
Дискурси
Між Мідасом і Рафалом
Юрко ТИМЧУК
Медлін Міллер після оспівування давньогрецьких Ахілла з Цирцеєю може зайнятися сучасним українським Мідасом. Драматизм у нас майже античний. Огляд подій тижня, що минув.
18.11.25
Україна