День пам'яті жертв голодоморів
День пам'яті жертв голодоморів
Субота, Листопад 22, 2025 - 10:45
Безглуздий мирний план Дмітрієва-Віткоффа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня ми дізналися про доволі дивний новий план США (та Росії ?) щодо припинення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів, які часто суперечать один одному.
21.11.25
У світі
Зустріч через три століття: Леся Українка і П’єр Ронсар
Надія Гаврилюк
В перекладацькому доробку Лесі Українки немає жодного тексту П’єра Ронсара, та все ж на рівні образності були безпосередні перегуки.
20.11.25
Минуле
Тиша над Тернополем
Василь МАХНО
Так буття спілкується з війною, з кожним днем військового покрою, страхом смерті, відчаю й жалю безпорадні і слова, і вірші: тільки це гудіння дзвонів тиші
19.11.25
Дискурси
Між Мідасом і Рафалом
Юрко ТИМЧУК
Медлін Міллер після оспівування давньогрецьких Ахілла з Цирцеєю може зайнятися сучасним українським Мідасом. Драматизм у нас майже античний. Огляд подій тижня, що минув.
18.11.25
Україна
Польська інверсія концепції Пілсудського
Мирослав Чех
Навроцький не збирається їхати до Києва, хоча повідомлення Генерального штабу Війська польського мало би дати йому привід для роздумів.
17.11.25
Дискурси
Падолист
Андрій Содомора
Погляд на дивної різьби золотий листок, що так часто нагадує серце, і погляд на плитку золота – різні погляди: їх, душевного й хапкого, – не поєднати...
17.11.25
Дискурси
Добромиль – магнатська столиця
Ігор Набитович
Спецвидання журналу «Антиквар»: багатогранна й різнопланова розповідь про історію Добромиля й магнатського роду Гербуртів.
16.11.25
Минуле
Шалик Деркача
Віталій Портников
А ми продовжували сприймати кадрового офіцера ФСБ як українського політика із суперечливою біографією і ностальгійно пригадувати помаранчевий шалик нашої молодості
16.11.25
Дискурси