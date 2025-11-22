День пам'яті жертв голодоморів

Безглуздий мирний план Дмітрієва-Віткоффа

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Цього тижня ми дізналися про доволі дивний новий план США (та Росії ?) щодо припинення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів, які часто суперечать один одному.